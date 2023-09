Caivano | i riti iniziatici per aspiranti criminali

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 settembre 2023) I verbali dei «pentiti» del Parco Verde, che Panorama ha letto in esclusiva, descrivono un’industria della malavita feroce e perfettamente oliata. E le prove che i giovanissimi devono superare per diventare boss: uccidere cani randagi, masticare vetro, creare nuove piazze di spaccio... Viaggio nel rione più discusso del momento. Appena entrati nel Parco Verde, a(Na), veniamo avvicinati da un uomo sulla cinquantina che ci annusa come farebbe un leone con uno sprovveduto turista sceso dalla jeep safari. Ci gira un po’ attorno e, preso da improvvisa compassione, si offre di evitarci guai, sprovvisti come siamo di adeguata protezione. «Io sono l’addetto agli allacci illegali», si presenta, pavoneggiandosi per la qualifica di cui non cogliamo subito il valore sociale. «In cambio di 50 euro, collego le utenze domestiche ai pali della luce. Qui è tutto abusivo». Non ...