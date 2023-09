"Che il Governo si faccia presente aè una cosa bellissima, che si faccia presente in questa parrocchia per me lo è ancora di più". CosìMaurizio Patriciello, al termine dell'incontro con ......in rete hanno generato i fatti di. ''Al centro delle conversazioni soprattutto lo stato delle cugine vittime delle violenze, ma anche gli interventi del Governo e la figura diPatriciello'...

Mantovano a Caivano, incontro con don Patriciello Agenzia ANSA

Caivano, don Patriciello incontra Mantovano: «Lo Stato si è fatto carico del problema» ilmattino.it

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è a Caivano per fare il punto sulla situazione dell'emergenza sicurezza. Prima visita alla parrocchia San Paolo ...Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è arrivato a Caivano (Napoli) per fare il punto sulla situazione dell'emergenza sicurezza. (ANSA) ...