Buona la prima per l’Atalanta | è 2-0 Europa League col Rakow

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:03 Napoli che tornerà protagonista in Europa martedì 3 ottobre in casa al “Maradona” contro il Real ...

In un Gewiss Stadium trascinante, l’Atalanta batte il Rakow 2-0 e apre nel migliore dei modi la fase a gironi di Europa League. Tre punti mai in ...

Gruppo Hlaper il Bayer Leverkusen che archivia in casa la pratica Hacken per 4 - 0 e si trova in testa al girone H con il Qarabag che di misura ha superato il Molde ( 1 - 0 ) grazie al ...laper l' Atalanta in Europa League . La Dea supera senza problemi il Rakow , mostrando tutta la differenza tecnica tra le due squadre. Ancora protagonista De Ketelaere , autore di una ...

Atalanta-Rakow 2-0: buona la prima in Europa League per Gasperini Corriere dello Sport

Napoli, buona la prima in Champions League. Ma Garcia continua a ... Quotidiano Sportivo

Ruggeri svirgola malamente una buona occasione dal limite ma a questo punto la partita non ha più molto da dire. Un gran colpo di testa del belga viene deviato da un difensore in angolo ed è l’ultima ...Buona la prima per l’Atalanta in Europa League. La Dea supera senza problemi il Rakow, mostrando tutta la differenza tecnica tra le due squadre. Ancora protagonista De Ketelaere, autore di una partita ...