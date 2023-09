Brigola | Masini All Star e Bar Picchi in semifinale al 48° torneo Alinò

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il team del capitano Bruzzese ha vinto il girone A, per la 2ª del B dietro ai Commercialisti è stata decisiva la differenza ...

Torneo Locanda Alinò alle semifinali CittaDellaSpezia

Con due netti successi è l’unica formazione già qualificata alle semifinali. Domani si sfidano Vecchie Glorie-Brigola e Masini All Star-Granfrutta. E’ iniziata a suon di gol e tante emozioni la fase a ...Martedì dalle ore 20.00 scatta la 48esima edizione del torneo calcistico a sette intitolato “Locanda Alinò” programmata nelle ultime edizioni in formato over 45 con tempi da 25 minuti, sostituzioni li ...