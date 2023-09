Brest – Lione – probabili formazioni

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilcercherà di riprendersi dal peggior inizio di stagione in Ligue 1 dal 1966 quando il nuovo manager Fabio Grosso prenderà in mano la sua prima partita sabato 23 settembre. Dopo aver conquistato due punti su 15, i Gones si recano allo Stade Francis-Le Ble per affrontare il, secondo in classifica dopo cinque partite. Il calcio di inizio diè prevista alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreMentre le difficoltà delsono state sotto gli occhi di tutti nelle prime settimane della stagione, l’inizio della campagna 2023-24 delha attirato l’attenzione per tutte le ragioni giuste: solo il Monaco, in testa alla classifica, ha raccolto più punti ...

Intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione alla sfida tra, Fabio Grosso ha analizzato il proprio impatto al ritorno in Franci a. "Non c'è stata alcuna difficoltà. Ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato duro per farci trovare pronti per la ...La prima sarà contro una squadra in grande forma come il, sappiamo che sarà dura, ma anche che abbiamo le qualità per disputare un grande match' . Lo ha detto il nuovo allenatore del, ...

Grosso-Lione, è fatta: domenica sarà in tribuna, l'esordio a Brest La Gazzetta dello Sport

Grosso al Lione, è fatta: domenica in tribuna, l'esordio a Brest ... Calciomercato.com

Il tecnico dell'Olympique pronto al debutto: 'Giocare da squadra l'obiettivo' LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ancora qualche ora, poi sabato alle ...Intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione alla sfida tra Lione e Brest, Fabio Grosso ha analizzato il proprio impatto al ritorno in Francia. "Non c’è stata alcuna difficoltà.