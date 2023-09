Branduardi | «Io ospite a Sanremo? Causerei il suicidio del pubblico»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il Corriere della Sera intervista questa mattina Angelo, 73 anni, musicista e cantautore italiano famoso tra gli altri anche per il suo violino «Sono dotato di un talento fisico che non capisco, perche? io inciampo, non so cambiare una lampadina, non so fare nulla: e? strano che abbia questa coordinazione su uno strumento cosi? complesso» I suoi genitori sono stati felici della sua carriera? «Mia madre i primi due anni voleva buttarmi dalla finestra: il violino all’inizio e? straziante. Di mio padre ricordo la gioia sul viso, ma anche un po’ di delusione: per me sognava un futuro da solista. Era melomane verdiano: a volte si chiudeva in sala, metteva sul disco e fingeva di dirigere l’orchestra. E? un ricordo tenero». Ha composto per San Francesco, San Filippo Neri e San- ta Ildegarda: ne scelga uno. «Filippo Neri, perche? era matto. ...