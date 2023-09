Braga-Napoli 1-2 | pagelle Anguissa fa svarioni da calcio minore | Di Lorenzo si salva dall’incantesimo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ledi1-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Dimorare tra i pali, in questo sinistro stadio nella roccia, coi due difensori biondi (uno naturale l’altro pittato) protagonisti di un letale disaster movie, beh deve essere stato un terrificante cimento, Ilaria. Compensato in quel finale angosciante da meritata ciorta (il clamoroso tiraccio di Horta e il palo di Pizzi) – 6 Meret non ha colpe sul gol preso ma se ci ripenso a mente fredda ancora mi chiedo: come diavolo ha fatto ila prendere un gol da una squadra come il? – 6 DI. Tanti dei compagni sono ancora zombificati, come nella penosa serata di Marassi, e l’Eurocapitano è l’eroe buono che segna e poi raduna festosamente i morti viventi per farli scetare – 7 Sembra uno dei ...

