Braga - Napoli 1 - 2 | la moviola | arbitro impreciso | ma il rigore non c' era

- Poco preciso l'arbitro olandese di chiare origini turche (giocava portiere nell'HFC DCO, ...Olympia Haarlem) Serdar Gözübüyük - Voto 5 - l'errore di lettura sul gol dato e poi tolto alè ...(PORTOGALLO) - Un'autorete a ridosso del 90' permette aldi acciuffare i primi tre punti sul campo delnel match di esordio della fase a gironi della Champions League. Una vittoria importante per la formazione di Rudi Garcia che dopo il ...

FINALE Braga-Napoli 1-2: Di Lorenzo, Bruma e un incredibile autogol di Niakatè La Gazzetta dello Sport

Braga-Napoli 1-2, rivivi la diretta: l'autogol di Niakaté regala la vittoria agli azzurri Corriere dello Sport

Lautaro salva l'Inter, Napoli ok la prima". Così titola oggi in taglio alto la prima pagina del Corriere della Sera. Nerazzurri messi in grossa difficoltà dalla Real Sociedad, così come i partenopei a ...De Laurentiis ha scelto Garcia per la sua capacità di gestione, per il temperamento e per la sua esperienza in Europa ...