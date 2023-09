Borse in rosso con lo spettro tassi | volano i rendimenti Milano la peggiore -1 | 8%

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 21 settembre 2023) La banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso. Ma le indicazioni per il futuro preoccupano il mercato. Ferma anche la Bank of England sui, scende la sterlina. La banca centrale turca alza il costo del denaro al 30%. In risalita il prezzo del petrolio, torna ad apprezzarsi il dollaro che schiaccia l'euro verso quota 1,06