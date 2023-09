Borsa | Milano - 1 | 1% peggiore in Europa | male Saipem

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo le scelte della Fed e di diverse Banche centrali europee al di fuori della zona euro, Piazza Affari peggiora di qualche frazione e si mostra come lapiù pesante in: l'indice Ftse Mib ...

... a ognuno dei quali Accademia del Lusso è stata assegnata unadi studio da devolvere agli ... Il concept ideato dai talenti di Accademia del Lusso diè invece 'STAR - T' e nasce dall'...Ladiè in netta decrescita , mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, il giorno dopo il verdetto Fed . La banca centrale americana ha rispettato le attese del ...

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,19% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

MILANO (Reuters) - Indici in deciso calo a Piazza Affari in avvio di seduta in un contesto di generale ritracciamento dei mercati a partire da quelli asiatici. A pesare l'indicazione da parte della ...Lunghissima, a prima giornata della fashion week, che si è svolta con frenesia tra eventi, collezioni che hanno sfilato in passerella e altre ...