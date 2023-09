Borsa | effetto Fed sull' Europa Piazza Affari zavorrata dai titoli oil

(Di giovedì 21 settembre 2023) La banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso. Ma le indicazioni per il futuro preoccupano il mercato. Ferma anche la Bank of England sui tassi: recupera Londra, scende la sterlina. La banca centrale turca alza il costo del denaro al 30%. In discesa il prezzo del petrolio, torna a salire il dollaro che schiaccia l'euro verso quota 1,06

Londra e Zurigo tengono con banche centrali ferme sui tassi . L'Fed si fa sentire sui mercati azionari europei che, a meta' seduta, accusano una flessione significativa con vendite trasversali ai diversi settori. La prospettiva di tassi piu' alti e piu' a ...La banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso. Ma le indicazioni per il futuro preoccupano il mercato. Ferma anche la Bank of England sui tassi: recupera Londra, ...

Londra e Zurigo tengono con banche centrali ferme sui tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - L'effetto Fed si fa sentire sui mercati azionari europei che, a meta' seduta, accusano ...Powell avverte che la lotta all'inflazione non è finita e non esclude che un rialzo dei tassi Fed possa esserci entro l'anno - Si rafforza il dollaro, scendono le Borse ...