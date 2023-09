Boom del 300% di diagnosi errate e farmaci per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) È stato riscontrato un aumento di quasi ildellefai da te, con conseguente assunzione o somministrazione diper ildadi, noto come Adhd. A rivelarlo lo studio condotto dai ricercatori del Center for Injury Research and Policy e del Central Ohio Poison Center del Nationwide Children’s Hospital, pubblicato su Pediatrics. L’Adhd, che comporta sintomi quali dise impulsività, presenti per almeno sei mesi e comparsi prima dei sette anni di età, è fra le patologie più diffuse che coinvolgono il neurosviluppo in età pediatrica. I bambini con Adhd hanno difficoltà a completare qualsiasi attività che richieda concentrazione e ...