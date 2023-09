Bonus benzina | in arrivo il decreto | a chi andrà | come funziona e a quanto ammonta lo sconto sui carburanti

(Di giovedì 21 settembre 2023) Aiuti sul fronte delle bollette e un nuovo. Sono queste le misure che dovrebbero entrare nelche il Consiglio dei ministri potrebbe approvare lunedì. Il provvedimento dovrebbe intervenire con misure urgenti in materia di energia e per sostenere il potere d’acquisto. Ilsarebbe tra gli atti all’ordine del giorno della riunione preparatoria in programma domani: al suo interno ci dovrebbe essere anche una proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Ma quali saranno le novità relative al? Vediamo tutte le opzioni in campo.dovrebbere ilLa prima ipotesi in campo è quella delda 80 euro rivolto ...

Passi avanti verso l'introduzione del nuovo, sostegno che il governo riserverà ad alcune famiglie in contrasto con il caro carburanti che non accenna a placarsi. Laviaggia ormai sui 2 euro al litro e secondo gli addetti ...... anche se si parla di misure contro il caro carburanti ed energia che potrebbero essere inseriti nella prossima Legge di Bilancio 2024, come ilper i redditi bassi (anche se è ancora ...

Bonus benzina atteso al prossimo Cdm, ecco le ipotesi in campo Il Sole 24 ORE

Caro carburanti: a chi spetterà il bonus benzina Ecco le ipotesi - News Moto.it

Nessuna unità di crisi è stata costituita ad oggi, anche se si parla di misure contro il caro carburanti ed energia che potrebbero essere inseriti nella prossima Legge di Bilancio 2024, come il bonus ...Contro i continui aumenti della benzina e il caro bollette che torna a spaventare le famiglie in vista dell’inverno, potrebbe arrivare un decreto legge con misure urgenti in materia di energia [...] ...