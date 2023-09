Bologna-Napoli | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di giovedì 21 settembre 2023) Domenica 24 settembre alle ore 18:00si affronteranno allo stadio “Renato Dall’Ara” per la quinta giornata di Serie A: gara di cui riportiamo le, i canaliin tv e i. Ambo learrivano all’impegno di campionato dopo aver pareggiato le rispettive partite nello scorso turno. I padroni di casa situano all’undicesima casella della classifica con 5 punti, mentre i partenopei difendono la quinta con 7. Arbitro dell’incontro è Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Si deve tornare indietro fino all’ultima gara di Serie A della stagione 2018/19 per vedere una vittoria deltra le mura amiche contro il. In quell’occasione, di fatto, una ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Thiago Motta ha finalmente accolto in gruppo uno dei colpi di fine mercato: Alexis Saelemaekers è rientrato in ...

Si poteva vincere, peccato per il risultato e pensiamo alla prossima." La sfida contro il"... Cosa ti ha portato a firmare per il"Lo volevo con tutto me stesso. La trattativa non è ...Vincere aiuta a vincere, e forse il momento è meno complicato di quello che sembrerebbe sondando l'umore del web partenopeo. Ma qualche problema di formazione in vista di, Garcia potrebbe averlo. Jens Cajuste si è fermato nel pre - partita di Braga, mentre Amir Rrahmani dopo meno di un quarto d'ora. Ilè tornato dal Portogallo con la bella ...

Bologna-Napoli, Cajuste e Rrahmani out Domani gli esami strumentali AreaNapoli.it

In casa Napoli si continua a discutere del futuro di mister Rudi Garcia. Dopo le polemiche dei scorsi giorni, la vittoria contro il Braga è stata un ...Riccardo Calafiori, nuovo terzino del Bologna, è stato ospite della nuova puntata di BFC Week. Come ti sei sentito quando Thiago Motta ti ha detto di entrare in campo