Bolgare | cocaina | hashish e contanti in auto e in casa | arrestato un 33enne

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023). Nel corso di un servizio perlustrativo svolto nella serata di lunedì 18 settembre i Carabinieri hannoun, di origine marocchina, residente a Gorlago, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della Stazione di Grumello del Monte nell’ambito dei quotidiani servizi perlustrativi hanno controllato, a, un giovane a bordo di un’utilitaria. Dati i precedenti in materia di stupefacenti deli militari hanno deciso di svolgere un controllo approfondito dell’vettura rinvenendo: 50 grammi circa disuddivisi in 13 dosi, 400 grammi circa disuddivisi in 5 panetti, nonché 1.450 euro. Il controllo, esteso anche all’abitazione, consentiva di rinvenire ulteriori 370 grammi circa ...