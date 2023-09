Blade Runner | il podcast di AstroWired sull' intelligenza artificiale

Per Nicola Borrelli , DG Cinema e Audiovisivo del MiC, "il rapporto tra IA e cinema è antico, già nel 2001 il film di Spielberg se ne occupava e ancor prima. Effetti speciali e ...Ha qualcosa che rimanda a uno scenario urbano futuristico, come se avessimo avuto in menteo un immaginario di quel tipo. In realtà lo abbiamo scritto nella natura, sotto il sole della ...

Da Blade Runner a Pulp Fiction, i 20 migliori monologhi da non dimenticare. FOTO Sky Tg24

Harrison Ford si è scontrato con Ridley Scott sul set di Blade Runner: «È stato un incubo» Hall of Series

Online il terzo episodio del nostro podcast dedicato alla relazione tra fantascienza e spazio. Ospite Carlo Cavazzoni, responsabile Cloud e high performance computing del gruppo Leonardo.Cliff Bleszinski non è stato consultato per la realizzazione del film di Gears of War, nonostante sia l'autore originale della serie.