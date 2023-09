Bin Salman si difende ' sportswashing? Il Pil cresciuto dell' 1%

Il principe saudita Mohammed, rispondendo alle accuse di 'sportswashing', ha difeso la strategia di spesa e investimenti che l'Arabia Saudita negli ultimi anni ha deciso di seguire, giustificandola come un modo per ...Io punto a un altro 1,5%, chiamatelo come volete, lo otterremo" French President Emmanuel Macron (R) and Saudi Crown Prince Mohammedpose for a photograph as they arrive at the Palais ...

Mancini e bin Salman, murale con pallone insanguinato a San Siro. FOTO Sky Tg24

Il principe saudita Mohammed bin Salman, rispondendo alle accuse di ‘sportswashing’, ha difeso la strategia di spesa e investimenti che l’Arabia Saudita negli ultimi anni ha deciso di seguire, ...Il principe saudita Mohammed bin Salman, rispondendo alle accuse di 'sportswashing', ha difeso la strategia di spesa e investimenti che l'Arabia Saudita negli ultimi anni ha deciso di seguire, giustif ...