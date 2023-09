Biden “scopre” che ha un problema | l’immigrazione Ed è costretto a rinunciare alle sue favole da campagna elettorale

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il buonismo politically correct di Joee della sua vice, Kamala Harris che, in, sventolavano il vessillo dellibera raccontandobellissime, promettendo di aprire le frontiere Usa per raccattare i voti delle frange più estreme necessarie per battere Trump, sta, in queste ore, facendo drammaticamente i conti con la realtà: migliaia di immigrati si stanno accalcando ai confini statunitensi con il Messico. E le città di frontiera stanno dichiarando lo stato di emergenza, travolte da una crisi senza precedenti. Mai come ora le parole di Giorgia Meloni che hanno risuonato questa notte nella grande sala del Palazzo di Vetro dell’Onu a New York sulla necessità di uno sforzo globale e collettivo per governare, tutti insieme,...