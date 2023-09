Berrettini | ecco come va la riabilitazione

(Di giovedì 21 settembre 2023) 'Lava bene, la caviglia prende forza ogni giorno. Non vedo l'ora di tornare presto in campo', così sui social Matteo, che lo scorso 31 agosto si è infortunato durante il ...

Non è stato certo un anno semplice da gestire per Matteo Berrettini , incappato in un lungo periodo di risultati negativi che sono migliorati ...

BOLOGNA - Dentro o fuori: per gli azzurri di Coppa Davis , la sfida contro il Cile è già decisiva. In caso di nuova sconfitta (dopo il ko con il ...

'La riabilitazione va bene, la caviglia prende forza ogni giorno. Non vedo l'ora di tornare presto in campo', così sui social Matteo, che lo scorso 31 agosto si è infortunato durante il secondo turno degli Us ...il calendario degli eventi. Venerdì 22 settembre: alle ore 22.00 il singolare Europa - Mondo, ... 13 - 1 in favore di una squadra composta da, Zverev, Medvedev, Ruud e Tsitsipas. Il ...

L'azzurro guarda all'obiettivo Finals e cerca punti per la qualificazione. Lo stesso farà Tsitsipas, mentre Rune prova a Stoccolma ...Berrettini si sbottona: ecco quando tornerà in campo il tennista romano, reduce da un infortunio alla caviglia.