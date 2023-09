Benzina | accise e immigrati | cosa aveva promesso Meloni prima delle elezioni

(Di giovedì 21 settembre 2023)e immigrazione sono tra i temi più caldi dell’agenda. Tra promesse e cambi di rotta rispetto al passato, il governo si trova nella posizione oggi di dover dare risposte concrete in merito a situazioni che stanno accendendo parecchio l’opinione pubblica. Da sovranista e anti europeista la Premier è passata ad essere più “accogliente” nei confronti dell’UE. I toni sono meno accesi e le sue più ferrate convinzioni un po’ riviste. Non ci sono solo vecchi video che confermano il suo passo indietro, perché sue immigrazione l’attuale Presidentemesso nero su bianco sul suo programma elettoraleavrebbe fatto, ointenzione di fare, con Fratelli d’Italia una volta arrivata al governo. ...

In Sardegna, come ormai noto, laha sfondato definitivamente quota 2 euro e l'isola si ... 'Non c'è più tempo, bisogna tagliare immediatamente le. nelle prossime settimane andrà anche ...I rincari, per la, sono stati del 14,4% rispetto allo scorso anno, mentre per quelli del ... Voglio ricordare che il combinato tra costi dellee l'Iva sullepotrebbe sortire un ...

Benzina e diesel, prezzi record: sconto sulle accise e le mosse del governo La Gazzetta dello Sport

Prezzo benzina sfonda 2 € al self: i benzinai chiedono taglio accise SicurAUTO.it

Passi avanti verso l’introduzione del nuovo bonus benzina, sostegno che il governo riserverà ad alcune famiglie in contrasto con il caro carburanti che non accenna a placarsi.Il prezzo dei carburanti punta sempre verso l’alto. Benzina e gasolio sono carissimi. Perché i prezzi sono così elevati, come denuncia Assoutenti Cerchiamo di capirlo. Intanto l’obbligo di esporre il ...