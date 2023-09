Beniamino Lo Presti in Porsche a 150 km/h dopo aver promosso la sicurezza stradale. VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 21 settembre 2023) A 150 km/h sulla Tangenziale Nord, tra Milano e Monza. In un, risalente allo scorso 2 settembre,Lo, il presidente della società concessionaria dell'autostrada Milano-Serravalle, corre a una velocità che va oltre il consentito, che in queste circostanze è di 90 km/h. Proprio la società Milano-Serravalle si era fatta promotrice di una campagna per la, lanciata solo lo scorso agosto. Il, pubblicato da lui stesso sui suoi social, dove lo si vede anche sorridere in compagnia di un amico, è stato poi ripreso dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha denunciato la vicenda su Il Fatto Quotidiano.