Beatrice Luzzi e lo scontro con gli inquilini del Grande Fratello

Arrivano i sondaggi aggiornati sul Preferito del Grande Fratello , in occasione della quarta puntata del reality, in onda nel prime time di oggi 21 ...

Leggi Anche 'Grande Fratello', ancora scintille tra Rosy Chin eLeggi Anche 'Grande Fratello', lo scherzo dello 'shampoo infinito' a Rosy Chin Samira non è l'unica nella Casa ad avere un forte legame con la mamma. L'amore per la madre è qualcosa di ...'Soprattutto balla benissimo ovviamente' , ha ribattuto subito, cercando di tergiversare il discorso. Ma, Fiordaliso imperterrita ha continuato a ribadire quanto le sembrasse di ...

Grande Fratello 2023, quarta puntata: anticipazioni e nomination Io Donna

Grande Fratello 2023, diretta quarta puntata – Beatrice vs tutti DavideMaggio.it

Quarto appuntamento con "Grande Fratello", in diretta in prima serata su Canale 5 e on-line dal sito ufficiale.Il conduttore Alfonso Signorini, in compagnia dell'opinionista Cesara Bonamici e dell'esp ...Il conduttore del Grande Fratello ha rischiato di cadere in diretta su Canale 5 Ennesima puntata del reality show di Canale 5 in una settimana dopo la ...