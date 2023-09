Beach soccer | Europei 2023 | Italia-Moldova 8-2 | azzurri travolgenti e ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Missione compiuta per la Nazionale dimaschile impegnata nella fasedeglisulla sabbia di Alghero. Gliguidati da Emiliano Del Duca si sono imposti con un perentorio 8-2 contro lae hanno bissato il successo all’esordio contro la Grecia. Un successo che ha permesso loro di staccare il biglietto per ididella competizione. Vista la situazione di classifica nel Gruppo A, con la Nazionale e la Bielorussa in testa a punteggio pieno con 6 punti, la sfida odierna delle 18.00 stabilirà a chi spetterà il primato del raggruppamento. E’ spettato a Casapieri aprire le danze nel primo periodo. Fazzini, Giordani e Remedi hanno rimpinguato il bottino, minimizzando gli effetti della ...