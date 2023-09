Bayern Monaco-Manchester United 4-3 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 21 settembre 2023) Termina con un pirotecnico 4-3 una delle sfide più attese di questa prima giornata di Champions League tra, di cui a breve andremo a svolgere l’. Una delle grandi classiche del calcio europeo non può che regalare spettacolo e tanti gol, anche se l’avvio di gara è stato tutt’altro che memorabile. I padroni di casa battono due colpi decisi attorno alla mezz’ora, incanalando la partita sui propri binari. Al minuto 28 è Sané a sbloccare il match con la complicità di un inguardabile Onana. Appena 4 minuti dopo, Gnabry firma il raddoppio. Nella ripresa arrivano finalmente segnali dagli ospiti, che accorciano le distanze con Højlund al 49?. Si tratta però di una gioia vana, dato che al 52? il fallo di mano di Eriksen in area viene punito col ...

Sette reti trae Manchester United, una regalata da un goffo errore di Onana. Sorpresa Salisburgo, goleada per l'Arsenal contro il PSV. Tutti i risultati e i marcatori. Girone A . ...Nell'esordio dei Red Devils contro ilin terra di Germania, l'estremo difensore camerunese ha, di fatto, regalato il primo gol ai bavaresi, non riuscendo a rispondere alla conclusione ...

Pronostici e quote Champions League: Bayern Monaco-Manchester United La Gazzetta dello Sport

Onana, papera in Bayern Monaco Manchester United di Champions League Corriere della Sera

Il 30enne centravanti inglese del Bayern Monaco Harry Kane avrebbe aspettato di trasferirsi a zero al Manchester United se, da Old Trafford, gli fossero state date sicurezze sul suo arrivo. Lo riporta ...Indecisione clamorosa per il portiere ex Inter che regala il vantaggio ai bavaresi nel match di esordio in Champions League ...