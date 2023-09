“Basta morti in strada” | a Milano la protesta cittadina per chiedere più sicurezza a piedi e in bici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023)scende ancora una volta in piazza persulle strade. La comunitàha organizzato per la serata di giovedì 21 settembre una manifestazione di ciclisti e pedoni perre contro i continui incidentili ai danni dei più fragili. Da ultimo quello nel quale ha perso la vita Antonia Pansini, la 75enne travolta da un camion dell’Amsa mentre stava attraversando sulle strisce. Nel 2023 solo asono morte 20 persone investite da conducenti alla guida di auto, camion e furgoni; il conto dei pedoniquest’anno tra gennaio e settembre 2023 in tutta Italia è arrivato a quota 294 vittime. “È una situazione molto grave, che non si può più tollerare”, scrivono gli organizzatori dell’evento sui social. I ...