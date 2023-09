Basta la faccio finita | finge il suicidio e scompare Trovato vivo dopo 10 anni

Una storia lunga dieci anni, piena di domande, dubbi e sconforto . Con una donna, Raffaella, madre di due bambine, che non si rassegna alla scomparsa dell'ex marito, anche se tutto farebbe pensare al ......secondi dopo alla cassa una coppia di pensionato lasciava sul nastro del cacao in polvere che credeva essere in offerta ma non lo era "Mila torta normale senza cacao". Poi i migranti (",...

Tale e Quale Show, Pamela Prati: “Basta gossip, finalmente torno a fare l'artista” Libero Magazine

Crepet: “Basta genitori a scuola, dovrebbero entrarci una volta l’anno. La scuola è fallita e la famiglia è morta” Tecnica della Scuola

La crisi fatta di armi e di grano tra Varsavia e Kiev (nella foto sopra l’abbraccio tra i leader), quella tra India e Canada, il giorno più difficile di Zelensky a Washington, l’Albania che batte la R ...