Bassetti | “Allarme Covid? E solo guerra politica | se se si fa al lupo al lupo poi non ci crede più nessuno…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’infettivologo e virologo genovese parla a Notizie.com e spiega: “Tutto viene fatto per attaccare il Governo, nessuno ha mai detto che il contagio è finito, ma l’emergenza sì qualcuno se lo metta in testa” “Per favore basta andare dietro a questi allarmi sul, puzzano tanto e lo sono strumentalizzazioni politiche per attaccare il governo e le decisioni sacrosante che ha preso su questa situazione…“. A parlare così è l’infettivologo e primario delle malattie infettive del San Martino di Genova Matteoche a Notizie.com cerca di gettare acqua sul fuoco che sta sempre di più accendendosi ogni volta che si tira fuori ile l’aumento dei positivi. E qui il professortira fuori le unghie: “L’aumento dei casi era ampiamente atteso, anche perché c’è stata un’estate di interscambio intensa, bisogna ...