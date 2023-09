Basket | Andrea Capobianco torna sulla panchina della Nazionale Femminile

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il nuovo commissario tecnicodisarà. A deciderlo è stato il Consiglio FederaleFIP presieduto da Giovanni Petrucci che si è tenuto nella mattinata di giovedì 21 settembre e che ha visto gli interventi del presidente CONI, Giovanni Malagò, e del Segretario Generale CONI, Carlo Mornati. Presente, da remoto, anche il Commissario TecnicoMaschile Gianmarco Pozzecco. Tra i principali argomenti trattati, proprio lasquadra, affidata a. Per lui si tratta di un ritorno dato che ha già guidato le azzurre già dal 2015 al 2017 per un totale di 24 partite. Infine, il ...

Non c'è due senza tre. Andrea Capobianco, come reso noto dalla FIP, torna a essere per la terza volta il ct della nazionale italiana femminile. Il tecnico campano 1966 riabbraccerà quindi il gruppo de ...Molise cestistico in festa per la nomina del coach venafrano Andrea Capobianco a commissario tecnico dell’Italbasket rosa. La designazione è arrivata questa mattina nel corso del consiglio federale ...