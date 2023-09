Baroni A San Siro Verona umile e coraggioso contro un Milan forte

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Stiamo lavorando non su come difenderci ma su come dar fastidio ai rossoneri", spiega il tecnico- Un grande appuntamento alla ricerca della prima volta. Ilsabato sarà di scena a Sanin casa dele nella storia dell'Hellas manca una vittoria in casa dei rossoneri. Marco Bar

Commenta per primo Marco, allenatore dell' Hellas Verona , presenta la sfida con il Milan , in programma sabato 23 settembre alle 15 aSiro: le sue dichiarazioni. IL VERONA NON HA MAI VINTO ASIRO - 'Sabato ...I gialloblù,, questo sabato affronteranno il Milan in quel diSiro: start alle ore 15. Dopo ... Marco. Milan - Verona, parlaQueste le dichiarazioni da parte dell'allenatore ...

Baroni: "Servirà una prova di grande consapevolezza e coraggio ... Hellas Verona

Baroni: “Folorunsho da valutare, due difensori in dubbio e come ho visto Saponara” SOS Fanta

La sfida con il Milan non sarà semplice, ma Marco Baroni sta già prendendo le misure per fare "lo sgambetto" ai rossoneri. Il tecnico degli scaligeri è già pronto per la sfida in programma a San Siro ...Marco Baroni, allenatore dell'Hellas Verona, presenta la sfida con il Milan, in programma sabato 23 settembre alle 15 a San Siro: le sue dichiarazioni. IL VERONA NON HA MAI VINTO A SAN SIRO - "Sabato ...