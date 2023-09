Bari | usura | due arresti Guardia di finanza

(Di giovedì 21 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali (n. 2domiciliari) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, nella quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di n. 2 soggetti, ritenuti responsabili dei reati died estorsione nei confronti di un imprenditore locale. L’esecuzione del provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine svolta dalle Fiamme Gialle sotto l’egida dell’Ufficio del Pubblico Ministero che ha permesso di accertare le citate ...

2 arresti domiciliari) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su ... 2 soggetti, ritenuti responsabili dei reati died estorsione nei confronti di un imprenditore ...... commerciante vittima died estorsione: arrestati sorella e nipote del boss Michele Stramaglia Cronaca 20 Set 2023, una birra al Joy's Pub con Tommaso Paradiso: folla per il cantante - ...

Bari, tassi d'usura dal 40 al 90%: in due ai domiciliari Antenna Sud

Usura ed estorsione, arrestata sorella ex boss Stramaglia di Valenzano La Gazzetta del Mezzogiorno

Destini familiari incrociati, a Valenzano, dopo la richiesta di un prestito pari a 25mila euro per cercare di estinguere un debito usurario contratto in passato con il boss Salvatore Buscemi, ...Al commerciante, che avrebbe chiesto loro soldi per estinguere un debito usurario con il boss Salvatore Buscemi, avrebbero prestato 25mila euro con un tasso del 5% al mese, il 60% annuo. Continuano vi ...