Ballando con le Stelle | Anastasia Kuzmina molestata in uno sportello pubblico | il racconto dell’accaduto

Leggi su isaechia

(Di giovedì 21 settembre 2023)ha raccontato di essere stata vittima di una molestia e di uno spiacevolissimo evento accaduto qualche giorno fa in un luogo. L’ex ballerina dicon lesi è mostrata decisamente provata sui social e in modo del tutto genuino ha raccontato quanto le è successo. Ecco il suo: Sto provando a girare questo video da mezz’ora quindi la faccio breve. Ero alle poste, ad inviare un pacco. E’ stato lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano alloe lo sportellista era impegnato al cellulare a fare qualcosa. Quindi mentre compilato i fogli, mi chiede: “Ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Come si fa?“. Gli dico: “Certo, io so tagliare i video”. Mi chiede se posso aiutarlo, e mi chiede: “Ti scandalizzi?”. Io ho ...