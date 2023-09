Bacia e lecca un bimbo di 6 anni. Il gesto shock dello straniero

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un trentasettenneè stato arrestato a Modena con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minore. In preda ai fumi dell'alcol, avrebbe abbracciato un bambino di 6che giocava in un parco pubblico,ndolo endogli il viso

