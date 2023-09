“Azione stragista ebbe una blanda ripercussione” | le motivazioni dei giudici per i 23 anni inflitti a Cospito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) La procura generale di Torino aveva chiesto l’ergastolo e iaveva invece stabilito in 23la pena per l’anarchico Alfredo, protagonista negli scorsi mesi di una battaglia legale e non solo (con lo sciopero della fame, ndr) contro il 41bis. Oggi i magistrati piemontesi motivano la condanna ricordando che l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006, sne organizzato con una indiscutibile “micidialità e potenzialità offensiva degli esplosivi”, era stato di “entità modesta”. Si trattava del secondo processo d’appello perera stato precedentemente condannato a 20. Per Anna Beniamino la corte aveva rimodulato la pena in 17e 9 mesi. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per ...