Azienda sanitaria condannata a risarcire la famiglia di un 12enne morto in ospedale per “errori di diagnosi e terapia”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Due giorni interi di agonia in Pronto soccorso per un’occlusione intestinale curata con grave ritardo: gli esami effettuati dopo 14-15 ore, l’operazione eseguita dopo quasi 21 ore, glidiagnostici, poi una serie di arresti cardiaci e, infine, la morte. Così, a soli 12 anni scomparve Francesco Palomino Conga, il 30 dicembre 2019. Come riferito da il Giorno e la Repubblica, a quasi quattro anni di distanza, il giudice di Lodi ha riconosciuto le responsabilità dell’Asst Melegnano e Martesana, stabilendo un risarcimento economico alladel bambinoall’di Vizzolo Predabissi. È ancora in corso il procedimento penale a carico di un medico dell’. Francesco entrò al pronto soccorso il 28 dicembre alle 5.41 di mattina, in preda a fortissimi dolori all’addome. Dovette però ...