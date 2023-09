AZ Picerno-Giugliano | 4-0 | sconfitta pesante per gli uomini di Di Napoli

(Di giovedì 21 settembre 2023) Serata decisamente buia per ilche non entra mai in partita, contro un AZmolto determinato. I supporter gialloblu hanno visto vincere la propria squadra solamente alla debutto stagionale e, dopo il pareggio amaro nel derby con la Juve Stabia, avrebbero voluto assistere ad una reazione diversa, ma non c’è stata. I Tigrotti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Cargnelutti (M) espulso: FINALE 4 - 0 Marcatori: 2 p.t. Guerra (P), 4 s.t. Diop (P), 8 s.t. Albadoro (P), 48 s.t. (P) LA CLASSIFICA (aggiornata dopo la 4a giornata) 10 Juve Stabia,...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C Tabellino partitaCalcio 1928 Squadra in casaSquadra avversariaCalcio 1928 Seconda sconfitta stagionale per ildi Raffaele Di Napoli. Ancora un passo falso in trasferta,...

Picerno-Giugliano 4-0, umiliazione al Donato Curcio ilmattino.it

Picerno-Giugliano, un solo precedente in terra lucana per i tigrotti Internapoli

Nella quarta giornata del girone C girandola di gol ed emozioni al "Franco Scoglio" tra Messina e Turris. Plescia al 1' e Frisenna al 9' lanciano i giallorossi. D'Auria dimezza lo svantaggio al 20'. E ...Il Picerno stende il Giugliano per 4-0 al Curcio. I rossoblu conducono la partita perfetta dal primo all'ultimo minuto non lasciando mai agli ospiti la possibilità di riaprirla. Nel ...