Un'azione tanto più necessaria, ha sottolineato il segretario di sinistra italiana e deputatoNicola Fratoianni, ora che "al governo ci sono i negazionisti e i climafreghisti" che rappresentano ...Il pilota sicol paracadute pochi minuti prima dello schianto. Alcuni rottami dell'aereo (un ...alla Camera ad un'interrogazione parlamentare della deputata dell'Alleanza Verdi e Sinistra (), ...

Avs lancia sfida su clima con legge quadro contro i negazionisti Tiscali Notizie

NAPOLI. Ragazzino di 15 anni accoltellato a Scuola. Si tratterebbe ... Vita Web TV

Roma, 21 set. (askanews) - L'Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una proposta di legge delega sul clima per poter "cambiare passo", una "sfida"da lanciare nel Paese con l'avvio di una "campagna info ...Anzi, quella morte diventa per loro motivo di polemica. Luana Zanella, capogruppo di Avs, si lancia in una teoria secondo la quale "le manifestazioni delle frecce acrobatiche devono essere oggetto di ...