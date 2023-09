Autonomia | Pd | ' urgente convocare commissione parlamentare per questioni regionali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Come gruppo Pd abbiamo chiesto al presidente dellaper le, Francesco Silvestro, dicon urgenza una nuova seduta della. L'avanzato stato dell'esame al Senato del disegno di legge sull'differenziata e il ritardo con cui è stata costituita lastessa, richiedono un avvio imminente dei lavori, considerando le rilevanti implicazioni politiche e istituzionali della riforma. Per questo motivo sollecitiamo il presidente a intraprendere ogni iniziativa utile per predisporre subito anche un ciclo di audizioni, con particolare priorità per l'audizione del ministro per gli Affarie le Autonomie Calderoli e del presidente ...