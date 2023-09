ATP Zhuhai 2023 | Matteo Arnaldi eliminato al primo turno in Cina Karatsev vince in rimonta

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Niente da fare per. Il ligure (n.48 del mondo) è statoaldell’ATP250 di) dal russo Aslan(n.63 ATP). Un vero peccato per l’italiano, trovatosi avanti di un set e con la possibilità di far suo il match nel secondo parziale. Tante chance non sfruttate dache, forse anche per un po’ di stanchezza per la settimana di Coppa Davis a Bologna, è molto calato fisicamente e mentalmente nel terzo set.si è imposto con lo score di 6-7 (5) 7-6 (5) 6-2 in 3 ore e 12 minuti di gioco. Nelset entrambi i giocatori hanno un rendimento al servizio di buon livello. Qualche tentennamento in più per il nostro portacolori, messo in difficoltà ...