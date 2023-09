ATP Zhuhai 2023 | avanti Murray | out Arnaldi e i cinesi

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si è chiusa una lunga giornata di primi turni (definitivamente conclusi) all’ATP 250 di, in terra cinese. L’Italia vi perde il suo unico rappresentante, Matteo, che si è trovato duna versione sostanzialmente rediviva di Aslan Karatsev, con il russo che si guadagna in tal modo la sfida con Andy. C’è da registrare innanzitutto l’unico ritiro di giornata, quello di Diego Schwartzman. Per l’argentino un virus allo stomaco, come da lui stesso dichiarato su Instagram, che lo tormenta dalla domenica in cui è arrivato in Cina. Sarà così l’australiano Alex Bolt a vedersela con Karen Khachanov (il russo è testa di serie numero 1). ATP, Matteoeliminato al primo turno in Cina. Karatsev vince in rimonta Il match più lottato di ...