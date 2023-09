Atalanta-Rakow Czestochowa oggi in tv | Europa League | orario | canale | programma | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’si prepara per il primo impegno in campo europeo della sua nuova stagione. La formazione orobica, infatti, questa sera (alle ore 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo) sarà di scena contro i polacchi delCzestochova nel turno inaugurale della Europea2023-2024. Subito un impegno non certo semplice per la formazione allenata da mister Gian Piero Gasperini, dato che i rossoblù hanno appena preso parte ai preliminari di Championse rappresentano la “mina vagante” di un raggruppamento che prevede anche due squadre pericolose come Sporting Lisbona e Sturm Graz. I nerazzurri proveranno a partire con il piede giusto nella nuova avventura europea e cercheranno i 3 punti contro il Robotniczy Klub Sportowy Raków Cz?stochowa (il nome per intero del club polacco). Mancherà l’infortunato Scamacca, per il ...