Atalanta-Rakow 2-0 | Ederson | “Sono molto felice di aver fatto un altro gol”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il centrocampista dell’, ha parlato dopo la vittoria in Europa League conotro ilper 2-0, che porta anche la sua firma per il secondo gol. Ecco le sue parole a Sky Sport: “diungol davanti ai nostri tifosi. È stata una grande emozione segnare all’esordio in Europa. Gasperini mi lascia libero di inserirmi, ma devo fare anche la fase difensiva. Posso aiutare in attacco con assist o come è successo oggi con il gol. Difficoltà nel passaggio dalla Salernitana all’? È stato un po’ diverso, i movimenti che devo fare per uscire con più qualità con la palla. Mister Gasperini ci trasmette tanta voglia, adesso capiscodi più dal punto di ...

In un Gewiss Stadium trascinante, l’Atalanta batte il Rakow 2-0 e apre nel migliore dei modi la fase a gironi di Europa League. Tre punti mai in ...

Comincia bene l'avventura dell' Atalanta in Europa League . La squadra di Gasperini, reduce dalla sconfitta in campionato con la Fiorentina, supera 2 - ...

L’attaccante dell’Atalanta, Charles De Ketelaere , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 arrivata in Europa League contro il ...

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Dos Santos Ederson dopo la vittoria contro il Rakow in Europa League Le parole di Ederson in Mix Zone ...

1 Ai microfoni di Sky , l'attaccante dell'Charles De Ketelaere ha parlato così al termine della gara vinta a Bergamo contro il: 'Sono contento, il primo tempo abbiamo fatto bene e siamo riusciti a fare questo gol importante. ...Gol di De Ketelaere ed Ederson Successo all'esordio in Europa League per l', che batte 2 - 0 ilCzestochowa nella prima giornata del gruppo D della competizione. In gol Charles De Ketelaere al 50' e Ederson al 66', entrambi di testa.

Europa League, Atalanta-Rakow 2-0: De Ketelaere apre, Ederson chiude Sport Mediaset

Atalanta-Rakow 2-0: buona la prima in Europa League per Gasperini Corriere dello Sport

Buona partenza per le italiane: la Roma vince in casa dello Sheriff, l’Atalanta piega invece il Rakow. Liverpool e West Ham fanno il loro lavoro contro LASK e TSC, cede il Brighton in casa dell’AEK.L'Atalanta ha battuto il Rakow per 2-0 e De Ketelaere, autore del gol del vantaggio, ha parlato della scelta di Gasperini di spostarlo centravanti ...