Atalanta | i convocati per il Rakow | out solo Scamacca ed El Bilal

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Zingonia. Un’quasi al completo: sono in 24 a disposizione per la prima di Europa League contro il, come si evince dall’elenco dei, da cui mancano soltanto il lungodegente ElTouré e Gianluca. Dopo l’ultima rifinitura della mattinata di giovedì (21 settembre), Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al match che si giocherà alle 21 al Gewiss Stadium. Rispetto a Firenze rientrano sia Emil Holm che José Palomino: erano stati preservati per continuare la preparazione per ritrovare la miglior condizione. La formazione non dovrebbe prevedere particolari sorprese, con Pasalic che va verso una maglia da titolare sulla trequarti. Tra i pali rientrerà Musso., iper il ...