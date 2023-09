Il Papu, ex giocatore dell', ha parlato all'Eco di Bergamo delle sue stagioni passate in nerazzurro Il Papu, ex giocatore dell', ha parlato all'Eco di Bergamo delle sue stagioni ...Avvio spumeggiante con un tre su tre grazie al successo con l'U23 nell'esordio per 3 - 2 ... (dal 31 stJ.), Danti D., Casarotto M. (dal 40 st Menato A.), Zigoni G. (dal 13 st Toffanin F.)...

Papu Gomez e il legame con l'Atalanta: "Voglio tornare a vivere a Bergamo per sentire l'affetto dei tifosi" Tutto Atalanta

Atalanta, Gomez: “Rimpianti Non aver portato nessun trofeo a Bergamo” ItaSportPress

Il Papu Gomez ha parlato a l‘Eco di Bergamo di diversi temi. Dall’Atalanta alla sua carriera sino all’EL vinta col Siviglia ed ovviamente al Mondiale vinto con l’Argentina. Di seguito le sue parole ri ...Dopo l’esperienza in Spagna presso la corte del Siviglia, il futuro di Alejandro Gomez – oggi svincolato – è ancora incerto. Recentemente, sul campione del Mondo 2022 con l’Argentina erano aumentate l ...