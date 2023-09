Atalanta | Gasperini | “Gruppo forte che sa reagire De Ketelaere? Bene da punta centrale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Gian Pieroha parlato al termine della gara vinta contro il Rakow, valevole per la prima partita dei gironi di Europa League. “Questo è un, abbiamo saputoalle difficoltà, in Europa le partite non sono mai facili. Deè un ragazzo giovane e ha grandi margini di miglioramento. Sono molto contento del suo atteggiamento. Nella ripresa ha giocato da, in questa emergenza lo può fare. Con Tourè e Scamacca abbiamo un altro potenziale, perdendo due giocatori così ora siamo abbastanza corti in un reparto dovevamo molto”. Il tecnico nerazzurro ha poi concluso: “Holm stiamo cercando di recuperarlo ma è fermo da molto tempo, Bakker ha qualche problema di inserimento, c’è anche ...