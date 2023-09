Atalanta | Gasperini | «De Ketelaere può migliorare ancora molto Ho avuto le giuste risposte»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato dopo la vittoria all’esordio in Europa League contro il Rakow Gian Pieroha così parlato a Sky Sport dopo-Rakow. LE PAROLE – «E’ vero, c’è una somiglianza tra Charles e Josip Ilicic. Lui è un ragazzo giovane, ha 21-22 anni a mpi margini per. Sonocontento dell’atteggiamento e del carattere del ragazzo. Se stanno bene questi giocatori così altri fanno cose buone, altrimenti sembrano giocatori indolenti. Ha grandi margini come dicevo, anche perchè poi parte da una bella base. Nella ripresa ha giocato da punta centrale, può farlo in situazioni di emergenza. Stasera il gruppo ha reagito alle difficoltà, in Europa è sempre difficile giocare».