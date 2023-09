Asus lancia la scheda video RTX 4090 top di gamma

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) –Republic of Gamers (ROG) ha presentato la ROG Matrix GeForce RTX, unache è la prima a adottare una miscela di metallo liquido direttamente sul die della GPU, per offrire agli utenti un miglioramento sia in termini di prestazioni termiche che acustiche. Il circuito di raffreddamento di tipo “all-in-one” è dotato di una piastra di raffreddamento progettata su misura, ventola della pompa incorporata e portata ottimizzata del liquido refrigerante. Questo sistema dissipa il calore attraverso tubi da 700 mm e un radiatore da 360 mm. Le ventole magnetiche collegabili in cascata consentono un facile assemblaggio e arricchiscono la build con effetti di luce RGB, riducendo al minimo l’ingombro dei cavi, per un aspetto più pulito e lineare. Anche l’alimentazione è di tipo premium, ...

Realizzata attraverso il processo di produzioneAuto Extreme, l'intero circuito stampato è saldato in un unico passaggio completamente automatizzato che ne aumenta la affidabilità nel tempo, ...Non c'è solamente lo sconto disu ROG Phone 6 BATMAN Edition a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo smartphone in questo periodo. Infatti, anche altri brand stanno lanciando iniziative promozionali in tal ...

