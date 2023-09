Asti | spari in centro | ferita una donna | è grave

La donna stava passeggiando con la figlia 17enne a pochi passi dal Municipio diquando è stata colpita a una gamba dagli. L'aggressore è poi fuggito tra la gente spaventata a bordo di un furgone che aveva lasciato parcheggiato poco distante. Secondo i passanti che ...I carabinieri del comando provinciale distanno indagando sul caso, coordinati dalla procura. ... Inizialmente si è creduto che glifossero stati esplosi da un uomo in un furgone entrato ...

Asti, sparatoria in strada: ferita gravemente una donna Open

Sparatoria in centro ad Asti, ferita una donna in via Garibaldi RaiNews

La donna, una 45enne, è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, al momento non c'è nessun fermato ...Panico e terrore nel centro di Asti: in via Garibaldi, nella serata di mercoledì 20 settembre, sono estati esplosi colpi di pistola, in mezzo ai passanti terrorizzati.