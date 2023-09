Asti | sparatoria in strada | ferita gravemente una donna

(Di giovedì 21 settembre 2023) Unaè statainda uno o più colpi di pistola ad, in Piemonte, mentre passeggiava perintorno alle 19 insieme alla figlia 17enne. Non è ancora chiara la dinamica dellané l’identità dell’assalitore. Secondo i quotidiani locali, sarebbe stato esploso almeno un colpo di pistola contro laalla gamba, mentre si trovava in piazza Garibaldi, in pieno centro storico. Laavrebbe riconosciuto il suo assalitore prima di essere. L’aggressore sarebbe un uomo, poi scappato in direzione piazza Alfieri. Sul posto polizia, carabinieri e i soccorritori del 118. Laè stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di ...

