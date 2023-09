Assegno unico e universale 2023 per i figli a carico | ecco gli importi previsti e come fare richiesta

In questa direzione "è necessaria l'indicizzazione dei trattamenti previdenziali e rafforzare l'estendendolo per il secondo e il terzo figlio. Dobbiamo detassare le tredicesime e ...Per stabilire l'importo dell'a cui si ha diritto serve l' ISEE , così come per sapere se è possibile accedere ai bonus sociali per l'elettricità e il gas . La lista di occasioni in cui è necessario avere a ...

Assegno unico, l'Inps invita i neogenitori a fare domanda LA NAZIONE

Assegno unico figli, tutte le novità nel Dossier INPS: dalle date dei pagamenti all’ISEE difforme Orizzonte Scuola

Nel valore dei trattamenti assistenziali, non vengono calcolati: a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale; b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; c) le specifiche e ..."Giochiamo di nuovo, con auto-ironia, ci siamo detti. Se il Palio è morto (appena dati i cavalli e assegnata Violenta da Clodia a Vallepiatta, ndr), e se l’indiziata principale è la Selva, chi l’ha uc ...