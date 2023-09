Arthur | 'Sono concentrato sulla Fiorentina | ma non dimentico che ho un contratto con la Juve e in futuro'

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il centrocampista della, ma in prestito dallantus, il brasilianoha concesso un'intervista ad As in cui ha parlato...

Nel 4 - 2 - 3 - 1 disegnato daJorge,stati soprattutto José Fonte e Elmusrati a gestire la costruzione dal basso. Solo che l'hanno fatto in modo quasi sempre basico, a volte addirittura ...... e soprattutto sull'Ashe , dove si è arreso, a testa alta, a Carlos Alcaraz . Una partita, ... E neuscito con la consapevolezza di non essere distante dai top player . Certo, ciancora ...

Duncan: "Sono felice, devo continuare così. Arthur mi ha sorpreso" Quotidiano Sportivo

Conference League, Genk-Fiorentina: a segno Arthur Ecco la quota Tuttosport

Il centrocampista della Fiorentina, ma in prestito dalla Juventus, il brasiliano Arthur ha concesso un'intervista ad As in cui ha parlato anche del suo futuro con il rapporto con il bianconero che non ...Intervistato da As, il centrocampista brasiliano della Fiorentina Arthur ha parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus: "Sì, sono ...